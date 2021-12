Ogier: olgem ausad, hübriidautod on samm tagasi 

Järgmisel aastal kehtivad autoralli MM-sarjas reeglid, mille kohaselt peab masinal olema kaks jõuallikat: 1,6liitrine turbo- ja 100kilovatine elektrimootor. Viimast kasutatakse peamiselt ülesõitudel, kuid kiiruskatsete ajal on võimalik sealt ajutiselt ammutada lisajõudu.

„Ausalt öelda on see esituse mõttes samm tagasi,“ vahendab Ogier' sõnu Autosport. „Masinad on aeglasemad ja raskemad ning tehnilised regulatsioonid seavad rohkem piiranguid. Aga minu jaoks on kõige tähtsam, et kuniks kõigil on kasutada sama materjal, tulevad põnevad võistlused.“

Ta lisas, et on veendunud hübriidautode arengus ning osutas, et nüüdseks eelmise generatsiooni masinad polnud alguses (aastal 2017) samuti nii kiired nagu tänavu. „Usun, et hübriidautod arenevad samamoodi,“ ütles Ogier.

„Lisajõu kasutamine on kahtlemata lõbus. Kõigile meeldivad võimsad autod, selle avastamine on olnud nauding. Paraku pole seda koguaeg, nii et peame ausalt tunnistama, et oleme aeglasemad kui sel aastal.“

Ogier pidanuks Monte Carlo ralliks valmistuma juba novembris, kuid Elfyn Evans tegi testiautoga avarii, mis lükkas prantslase proovisõitu edasi. Nüüd sai ta kogemuse kätte ja ütleb, et vastupidavus mängib tuleval aastal suuremat rolli kui tänavu.

„Aga olen kindel, et meeskond töötab kõvasti ja neil õnnestub auto muuta nii kiiremaks kui ka vastupidavamaks,“ lisas Ogier, kes ei sõida enam täishooaega, vaid aitab Toyotat teatud rallidel.