Flora esiväravavaht kolib ilmselt Poolasse. Agent: „Rahaliselt on see samm edasi, aga numbritest olulisem oli klubi ambitsioon." 

Igoneni agent Andrei Stepanov avaldas, et Podbeskidziega ollakse tõesti läbirääkimistes ning täna-homme selgub, kas klubivahetusest saab ka asja. Laual on igatahes leping 1,5 aastaks ning võimalusega seda pikendada. Igoneni leping Floraga saab selle aasta lõpus läbi ning 1. jaanuarist on ta vaba mees ehk poolakad Florale raha maksma ei pea. „On nii Flora kui Igoneni soov, et ta teeks oma karjääris järgmise sammu,“ selgitas Stepanov.

„Podbeskidzie oli Matveist huvitatud juba pikemat aega ja kontaktid klubi ja direktoriga olid loodud juba enne novembrikuiseid koondisemänge, kus Matvei Eesti väravat valvas. Mõned nädalad tagasi läks huvi konkreetsemaks,“ lisas agent.

25aastane Igonen aitas Floral teha tänavu konverentsiliigas ajalugu ehk pääseda esimese Eesti klubina mõnes eurosarjas alagrupiturniirile. Koondises on ta praegu pigem Karl Jakob Heina järel teine valik, kuid kaitses tänavu Eesti puuri neljas mängus.

„Huvi Matvei vastu oli ka mujalt, aga see suund ja riik oli tema enda soov. Ta arvas, et Poola liiga võiks talle sobida. Variante oli ka Skandinaaviast, aga tal on Norrast kogemus olemas ja lootsime, et Ida-Euroopa sobib talle paremini,“ selgitas Stepanov võimaliku ülemineku tausta.

Podbeskidzie hoiab 20 vooru järel Poola esiliigas 4. kohta, otse kõrgliigasse pääsevad kaks paremat. Kolmas kuni kuues meeskond mängivad play-off'i, kokku on liigas 34 vooru. Stepanov kinnitas, et klubil on ambitsiooni juba sel hooajal kõrgliigasse tõusta. „Oleme rääkinud sellest Poolas paljude inimestega ja usutakse, et neil on tõusmiseks head võimalused.“

„Me ei tahtnud teha Eesti liigast ülemäära suurt hüpet. Tahtsime, et see liikumine oleks samm-sammult ja usume, et kui Matvei saab selles klubis põhiväravavahiks, siis tema ees avanevad palju suuremad uksed. Kui ta ei suuda Poola esiliigas esiväravavahiks saada, siis tuleb ka oma ambitsioone langetada ja otsida häid variante madalamalt,” leidis agent.

Kuigi Igonen teeb mõõduka sammu edasi ka palganumbri osas, siis peamiseks argumendiks oli just klubi ambitsioon tõusta Ekstraklasasse. „Numbrid lepingus on küll suuremad, aga pigem sai määravaks klubi ambitsioon ja liiga tugevus. Meile see projekt sobib.“