Südameprobleem lõpetas Argentina staarründaja karjääri  

Tahan inimestele ütelda, et tegin kõik, mis võimalik. Unistasin profikarjäärist alate ajast, mil tegin viieaastasena esimesed pallipuuted. Ma ei arvanud, et pääsen Euroopasse, seega tahtsin tänulikkust näidata kõigile sõltumata, kus ma treenisin.“

„Olen oma karjääri üle uhke,“ sõnas Agüero. „Olen õnnelik, et see lõppeb nüüd, mitte varem. Ma ei tea, mis mind nüüd ees ootab, aga tean, et on palju inimesi, kes armastavad mind ja soovivad mulle parimat.“