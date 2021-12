Raske avarii üle elanud Neuville: uus auto päästis meid tõsisematest vigastustest 

Alpides tehtud õnnetuse tagajärjel purunes auto šassii. Kuna see oli meeskonna ainuke, tuli teha testimisest kümnepäevane paus. Neuville usub, et uue i20 N Rally1 masina turvapuur aitas ära hoida raskemaid traumasid.

„On näha, et uus turvapuur toimib hästi. See päästis meid tõsisematest vigastustest. Insenerid töökojas ütlesid samuti, et see töötab.