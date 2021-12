Saskia Alusalu muretseb: raske on ette kujutada midagi valusamat noorte enesetappudest 

“See päev on hästi meeles, sest see oli üks väheseid kordi, kui ta tuli koju ja oli õhtul tujust ära. Küsisin, mis mureks. Aga nagu talle kombeks, ütles, et kõik on hästi. Natukese aja pärast tuli ta toast välja ja tundus, et tal on tuju parem. Kuna tal oli tulemas sünnipäev, milleks tegime ettevalmistusi, koristasime koos elamise ära.

Ärkasin kella 2 paiku üles ja nägin, et telefon vilkus, sõnum oli tulnud. Unise peaga vaatasin, et Sigrid oli selle saatnud. Paraku oli seekord see hüvastijätukiri. Alguses unise peaga vaatasid, et Sigrid on saatnud. Mõtlesin, et ta vahel, kui on väga väsinud, kirjutab et ära aja mind täna üles, et ma ei lähe kooli. Aga paraku seekord oli see hüvastijätukiri. Selle sisuks oli „emme, ära nuta, ära nuta. Mul on nüüd hea, mul ei ole paha enam. Sa oled imeline ema ja mul on ka nüüd väga hea olla,“" lausus Salumets.

Miikael sooritas enesetapu 17aastasena.

„Ta pidi tol ööl olema tegelikult tööl, kuid sai kogemata ühe sõnumi, mis ei olnud tegelikult talle mõeldud. Et üks pidu on kusagil ja ta tahtis ka seal osaleda, sest seal oli üks tütarlaps, kes oli talle väga südamelähedane. Ta jäi õue nende kohtumispaika ootama tüdrukut ja siis seal see siis juhtuski. Kuna ootusaeg läks väga pikaks. Tegelikult Miikael ei läinud sinna surema. Tal ei olnud plaan minna sinna, et endalt elu võtta, vaid tal oli plaan kokku saada, üks tore õhtu veeta. Me tegelikult ei tea, mis juhtus tol ööl, aga midagi tema sees juhtus,“ sõnas Aasamets-Ainla.

Heldin lõpetas enda elu 19aastaselt.

„See oli eelmisel aastal, mõned päevad enne jaanipäeva. Tal oli suhteid raske luua, kuid tal oli üks noormees, kes oli Belgiast pärit. Temaga ta suhtles ja siis see noormees saatis talle sõnumi, et ta ei soovi tegelikult suhet. Et kuna ta ei taha kellelegi haiget teha. See oli Heldinile selline viimane piisk karikasse,“ sõnas Nool.

Tervise Arengu Instituudi uuringu andmetel on iga viies 13-15aastane noor mõelnud aasta jooksul enesetapule, vahendab „Pealtnägija.“ Maailma Terviseorganisatsiooni teatel on Eesti noorte enesetappude seas esirinnas. Ent eriti alarmeeriv on, kui palju on tõusnud katsete arv. Kui 2019. aastal sattus Tallinna lastehaiglasse suitsiidikatse tõttu 35 kuni 19aastast noort, siis sellel aastal novembri seisuga juba 123.