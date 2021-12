VIDEO | NBA peksupoiste duellis nähti viset, mis kirjutatakse rasvaste tähtedega liiga ajalukku 

Kui mängida jäi 1,4 sekundit, tabas Thunderi poolelt kolmese Shai Gilgeous-Alexander, millega viigistas mänguseisu 110 : 110-le. Üldiselt olid kõik arvamusel, et järgneb lisaaeg, kuid Pelicansi Devonte Graham jõudis enne sireeni omalt platsipoolelt nii igaks juhuks veel ühe viske teele saata. See kukkuski lauapõrke abil korvi ja tõi nii Pelicansile 113 : 110 võidu.

Et NBAs on igasugune statistika väga kõrges hinnas, hakati kohe arvutama. Nii leiti, et Graham saatis oma viske teele 65 jala ehk ligi 20 meetri kauguselt – see aga tähendab liiga andmetel seda, et tegemist on kõigi aegade kõige kaugemalt tabatud viimase sekundi võiduviskega! Senine rekord kuulus 2011. aastast Tyreke Evansi nimele, kelle 50 jala ehk 15,24 meetri kauguselt teele saadetud vise tõi võidu Memphisele.