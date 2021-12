VIIS KAOTUST, VÄRAVATE VAHE 0-26! Vutinaiskonna peatreener sai suusad 

Matikainen sai ametisse 2018. aastal. Kui mullu veebruaris lepingut pikendati, sõnas soomlane meie naiste jalgpalli arengu kohta: „Näen ja tunnen, et oleme võimelised konkurentidele järele jõudma.“

Reaalsus on osutunud teistsuguseks. Kui käesolev 2023. aasta MMi valiksari on poole peal ehk 10 matšist peetud viis, on Eesti koondis kaotanud kõik mängud. Enamgi veel: endale on lastud lüüa 26 väravat, ise ollakse nulli peal.

Viimase kahe aasta jooksul, peale Matikaineni lepingu pikendamist on peetud 17 matši, kus kahel korral on võidetud Lätit ja kaks korda viigistatud Fääri Saartega – need on ka ainsad neli mängu, kus eestlannad on suutnud skoorida.

Eeti jalgpalliliiud (EJL) presidendi Aivar Pohlaku sõnul on Matikaineni pühendunud ja süsteemne töö andnud Eesti naiste jalgpallile siiski palju juurde. „Jarmo tegeles naiste jalgpalli juhtimisega keerulisel perioodil, mil toimus teatav põlvkondade vahetumine ja seda nii mängijate kui ka treenerite tasandil. Tänan teda nelja aasta jooksul antud panuse eest Eesti naiste jalgpalli arendamisse,“ lausus Pohlak EJLi välja saadetd pressiteates.