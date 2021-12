LÕPLIKULT KLAAR: Mercedes loobus apellatsioonist ja MM-tiitel on igal juhul Verstappeni jagu 

Kuigi maailma autospordiliit (FIA) tunnistas vormel 1 MM-sarja viimase etapi lõpus juhtunut analüüsides, et see „mustas vormel 1 mainet“, siis Mercedese tiim otsustas, et ei hakka võidusõidu tulemusi enam kusagil apelleerima ning see tähendab seda, et nüüd on lõplikult kindel: 2021. aasta maailmameister on Red Bulli piloot Max Verstappen.