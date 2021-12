„Tere tulemast, Matvei!“ Senine Flora puurilukk lõigi käed Poola klubiga 

Kolmapäeval klubi juures edukalt meditsiinilise ülevaatuse läbinud Igonen lõi poolakatega käed pooleteise aasta peale, kusjuures osapoolte kokkuleppel on kontrahti hiljem võimalik veel kahe aasta võrra pikendada. Bielsko-Bialaga liitus Igonen vabaagendina, sest tema leping senise tööandja FC Floraga lõppes.

Samal teemal Jalgpall Flora esiväravavaht kolib ilmselt Poolasse. Agent: „Rahaliselt on see samm edasi, aga numbritest olulisem oli klubi ambitsioon." Poola esiliigas neljandat kohta hoidev klubi tervitas oma kodulehel Igoneni eesti keeles („Tere tulemast, Matvei“) ning vastava uudise juures tuuakse välja, et tegemist väga heal tasemel väravavahiga, kes on Eesti kõrgliigas platsil käinud 184 mängus, milles on teinud 71 nullimängu. Samuti meenutatakse, et lõppenud UEFA konverentsiliiga alagrupiturniiril tegi Igionen 26 tõrjet, mida on rohkem kui ühelgi teisel selles sarjas mänginud väravavahil. Väärt kapital on poolakate jaoks ka Igoneni kümme koondisemängu ja asjaolu, et ta kuulub regulaarselt Eesti koondise väravavahtide ringi.

„Huvi Matvei vastu oli ka mujalt, aga see suund ja riik oli tema enda soov. Ta arvas, et Poola liiga võiks talle sobida. Variante oli ka Skandinaaviast, aga tal on Norrast kogemus olemas ja lootsime, et Ida-Euroopa sobib talle paremini,“ selgitas puuriluku agent Andrei Stepanov kolmapäeval Õhtulehele sel hetkel veel võimaliku ülemineku tausta.