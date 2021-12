Kaks eestlast pääsesid jälitussõitu, aga Tomingas jäi eelviimaseks. „Küsisin, kas tulen maha, aga öeldi, et tiksu lõpuni.“ 

Eesti senine esinumber Tomingas lasi esimeses tiirus kaks trahvi ja teises lausa neli. Pärast teist tiiru oli esialgu Tomingase kaotus liidrile ca 3 minutit, ent peagi ilmus tema nime taha tärn ning lisati veel kaks minutit otsa. Võimalik, et karistsus võis tulla näiteks ühe trahviringi läbimata jätmise eest, kuid see on spekulatsioon ja ametlikku infot veel laekunud ei ole. „Enne starti oli suhteliselt okei olla, aga mul pole õrna aimugi, mis juhtus. Ma ei tea, kus mu lasud olid. Infot ma raja peal ei saanud. Ma ei oska seletada, mis toimus ja püsti märgid lihtsalt ei kukkunud. Ma küsisin, et kas ma tulen maha, aga öeldi, et tiksu lõpuni. Kindlasti ei jää ma esimese trimestriga rahule. Oleksin lootnud enamat,” selgitas suusataja ETV otseülekandes.

Hooaja eel pikalt tervisemuredega kimpus olnud Talihärm tunnistas, et tunneb end Annecys tänavu esimest korda hästi. „Arvestades võitlust, mis on tulnud sel hooajal läbi elada, on tänane päev ikka super. Siin on olnud paar palju paremat päeva ja loodan, et see hea enesetunne jätkub. Ma tahaks vabandada kõigi ees, kelle närvirakke ma viimase lasu eel kulutasin. Kui mu enesetunne peaks halvemaks minema, siis ma laupäeval kindlasti starti ei lähe, aga hetkel on mu seis selline, et suudan juba võistluskoormust taluda. Plaan on see MK ära lõpetada ja teha treeningtsükkel, et saaks veebruariks normaalsesse rütmi.”