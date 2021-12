PROBLEEMID SPORDIS: noorte seksuaalne ärakasutamine saab meedias tähelepanu, aga rohkem esineb vaimset väärkohtlemist 

Kahjuks on terve tänavuse aasta olnud Eestis teemaks erinevad olukorrad, kus treenerid on oma hoolealuseid väärkohelnud. Kõik sai alguse just seksiskandaalist jalgpallis: endine mängija Mia Belle Trisna tunnistas aprillis „Õhtu“ saates, kuidas tal oli 14aastasena suhe endast 40 aastat vanema treeneri Getulio Aurelio Fredoga. Brasiillane on seetõttu jätkuvalt kriminaaluurimise all.