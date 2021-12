KOROONA RAPIB EDASI: Inglismaal lükati järgmiseid mänge edasi, hädas on ka Real Madrid 

Kolmapäeva õhtul pidi Premier League’is toimuma neli matši, aga avavile said vaid kolm. Edasi tuli lükata Burnley ja Watfordi duell. Sama saatus tabab tänast Leicesteri ja Tottenhami kohtumist ning juba anti teada, et laupäeval ei õnnestu pidada Manchester Unitedi ja Brightoni mängu. Kokku on seega nädala jooksul edasi lükatud lausa neli viis matši.

Pihta on saanud ka Chelsea, kus on mitu positiivset mängijat, ent meeskond saadakse seni veel kenasti kokku ja seega kohtutakse neljapäeva õhtul Evertoniga. „Mõistame, et mitmes klubis on tekkinud koroonakolle, ent liiga soov on seal, kus piisavalt turvaline, praeguse graafiku alusel liigaga jätkata," seisis liiga teadandes.

Aga kui seni on enim juttu olnud Inglismaast, siis vaikselt hakkab koroona kätte saama ka teisi tippliigasid. Näiteks andis Real Madrid teada, et lisaks varasemalt nakatunud Luka Modricile ja Marcelole on jäädud ilma ka Gareth Bale’ist, Marco Asensiost, Rodrygost ja Andri Luninist. Samuti on koroonaga pihta saanud peatreener Carlo Ancelotti poeg Davide, kes on meeskonna abitreener. Viisikut ootab ees kohustuslik 14päevane isolatsioon.

Vana aasta sees ootavad Reali veel mängud Cadizi ja Athletic Bilbaoga. Praeguse seisuga neid veel edasi lükatud.