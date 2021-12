KAKS LOOSI KORRAGA! Mudaliigas madistaks Eesti San Marinoga, vastasel juhul saaksime paika viimase pusletüki 

Alustuseks loositi D-divisjoni grupid. Eesti/Küpros loositi kolmesesse kokku Malta ja San Marinoga. Kui õnnestuks jääda C-divisjoni püsima, siis ootab ees Kosovo, Kreeka ja Põhja-Iirimaa. Seejuures on Eesti seni kohtunud 55 UEFA liikmesriigist 53ga ja ainsana pole me seni kohtunud just Kosovoga, kes on uusim UEFA liige. Kuivõrd tänapäeval sõprusmängudeks palju ruumi pole, siis ongi hoopis tõenäolisem nendega kohtuda just valikmängudes. Et Eesti Kosovo näol viimase pusletüki paika saaks, on vaja saada kahe mängu kokkuvõttes märtsis jagu Küprosest.