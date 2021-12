Marten Liiv: Pekingi olümpial pole medaliks vaja teha midagi ulmelist 

TIPPMEES: Marten Liiv on jõudnud Adavere kooli staadionilt maailma eliiti. Foto: SchaatsFotos

Kiiruisutaja Marten Liiv on libisenud maailma eliidile nii tihedalt tuulde, et medal Pekingi olümpialt pole sugugi utoopia. Seda ei saa nõuda, aga ta on 1000 meetri distantsil mängus sees.