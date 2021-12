Mercedese boss kardab, et pettunud Hamilton võib karjäärile joone alla tõmmata  

Hamilton on pettunud ega saa kunagi Abu Dhabis juhtunust üle, usub Wolff. „Tema tiitel rööviti ning see tundub siiani nagu õudusunenägu,“ lisas ta.

Kas britt siiski jätkab võidukihutamisega? Wolffi sõnul ei saa tema seda garanteerida.

Vestlen temaga iga päev. Kuid praegu pole meil palju juttu. Igaüks tuleb omal moel toime nende tunnetega, mis teda parasjagu valdavad. Mina pean lihtsalt andma endast parima, et ta saaks oma praegustest tunnetest üle, nõnda et ta saaks järgmisel aastal naasta, armastades seda sporti ning olles kindel, et otsuste tegemist saab siin usaldada,“ rääkis Wolff.

Kuigi Mercedes loobus apellatsioonist ja MM-tiitel jääb igal juhul Max Verstappenile, siis neljapäeva õhtul Pariisis toimunud FIA auhinnatseremoonial Wolff ja Hamilton protesti märgiks ei osalenud. Mercedesele ette nähtud meeskondliku karika võttis vastu tiimi tehniline juht James Allison.

Verstappen andis aga mõista, et Hamilton on niigi palju saavutanud ning britt peaks võtma asja vabamalt. Hamiltonil on kõik põhjused uuel hooajal taas starti tulla, leiab hollandlane.

„Mõistan, et mõnel päeval pärat sellist sõitu pole sa just õnnelik. Kuid pead samuti mõistma, et see on võidusõit ja selliseid asju võib juhtuda,“ lausus Verstappen.