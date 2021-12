NÄGEMIST, JEAN TODT! FIA valis uueks presidendiks Mohammed bin Sulayemi 

Uuel presidendil on tugev rallitaust, sest ta koduses auhinnakapis on 14 Lähis-Ida autoralli meistritiitli ja ta on startinud 18. WRC-etapil. Teda loetakse ka üheks peamiseks niiditõmbajaks, miks Abu Dhabi GP jõudis vormel 1 võistluskalendrisse.