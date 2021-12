KAHJU: Dew Touri rennisõidus teise koha saanud Sildaru oma põhialal võistlemisest loobus

„(Lumeoludest tulev väike) kiirus, tuuleolud ja Sildaru võistles juba varem – ta ei tundnud end enesekindlalt. Lisaks pole tal hooaja alguses murdunud vasak käsi täielikult paranenud. Kui kõik see kokku liita, siis on otsus arusaadav,“ selgitas rajaäärne kommentaator eestlanna sammu tagamaid. Nimelt olid mägedes ligi 30meetrised tuuleiilid, mis mõjutasid oluliselt sportlaste hüppeid.

„Olen õnnelik! See oli väga oluline minu jaoks, näpud on ristis,“ lausus Ledeux. „Kiiruslikult ja tuule mõistes on rada üpris keeruline, sest väga raske on kiirust üles saada.“