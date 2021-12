JABUR! Mäkäräinen kaotab venelanna dopingujuhtumi tõttu seitsme aasta taguse MK-üldvõidu. Berger: mul on tunne, et varastan temalt kuldgloobuse 

Venelanna Zaitseva sai EPO kasutamise eest eluaegse võistluskeelu, mille ta esiti vaidlustas. Kuna tema karistus jäi siiski lõplikult jõusse, pidi rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) nüüd varasemate hooaegade tulemused ja punktid ümber arvutama. Ootamatult selgus, et hooaja 2013.-14. maailmakarika üldvõitja pole enam Mäkäräinen, vaid Berger. „Zaitseva juhtum on nüüd lõpetatud ja tema tulemuste tühistamine on ametlik. Seega pidime asjakohaste võistluste tulemused ümber arvutama ja jõudsime järeldusele, et Tora hüppab Kaisast ette,“ selgitas spordidirektor Felix Bitterling Norra rahvusringhäälingule.