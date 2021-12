OHHOO: Lõuna-Ameerika riigid liituvad jalgpalli rahvuste liigaga 

See on osa UEFA ja Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu CONMEBOLi, kes sõlmisid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi ning avavad varsti Londonis ühise kontori, et koostööd tihendada, vahendab ESPN.

„Järgmisel aastal toimub viimane UEFA rahvuste liiga sellises formaadis,“ sõnas UEFA asepresident Zbigniew Boniek intervjuus Poola väljaandele Meczyki. „Meil oli kohtumine CONMEBOLiga ning aastat 2024 liituvad võistlusea selle kontinendi koondised.

Mis formaadis võistlus toimuma hakkab? Me alles töötame selle kallal. Koondisemängude ajad on piiratud, seega väga palju mänguruumi pole.“

Nii palju Boniek siiski avaldas, et Lõuna-Ameerika kuus tugevamat – praeguse seisuga Argentina, Brasiilia, Colombia, Tšiili, Peruu ja Uruguay – liituvad A-divisjoniga ning ülejäänud neli (Boliivia, Ecuador, Paraguay ja Venetsueela) B-divisjoniga. See tähendab, et Eestit uudis esialgu ei puuduta, sest meie mehed ei mängi nii kõrgel tasemel.

UEFA kõneisik kommenteeris Reutersile, et alaliit töötab CONMEBOLiga mitmete koostööprojektide kallal, sealhulgas ühise rahvuste liiga, kuid ühtki otsust polevat veel tehtud.