MK-sarja tiitlikaitsja Eckhoff astus karussellilt maha: ma ei usu jõuluvana 

„Kui kehas on negatiivne areng, ja detsembris on nii olnud, siis olen üsna kindel, et see on õige tegu. Ma ei usu jõuluvana,“ lausus Eckhoff eile lennujaamast Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Ta arvab, et tegi novembrikuus mõned valed otsused, mis maksavad nüüd kätte. „See on tagantjärele tarkus. Treenisin muudkui edasi, kuigi ma polnud kindel ja asjad ei toiminud. See on klassika. Tahan alati areneda ja see on väheke hirmutav, sest siis kõnnid noateral. Kui su ainuke soov on kiiresti suusatada, siis see on halb. Seega arvan, et kokkuvõttes sai kõike liiga palju,“ arutles Eckhoff.