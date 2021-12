HÄDA KÄES: vaktsiinipelgurist NBA superstaar kutsuti tiimi tagasi 

Brooklyn Netsi kodulinnas New Yorgis kehtivate regulatsioonide kohaselt vaktsineerimata inimesi avalikesse spordisaalidesse ei lubata. Teistes osariikides sellised reeglid ei kehti ning see tähendab, et võõrsilmängudes saanuks Irving Netsi esindada, kuid oktoobris leidis klubi, et selline poolik lahendus neile ikkagi ei sobi.