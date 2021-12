Viimsit jätkus karika poolfinaalis Kalev/Cramo vastu vaid esimeseks veerandajaks 

Võitjate peatreener Roberts Štelmahers ütles pärast mängu Delfi TV otseülekandele, et mängu algus oli nende poolt aeglane, kuid siis saadi tänu oma sügavamale koosseisule kätte parem intensiivsus ja agressiivsus. Ta kinnitas ka, et nende jaoks on iga kohtumine tähtis ning ka Eesti karikas on klubi jaoks oluline eesmärk.