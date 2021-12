NOBEDATE NÄPPUDE VOOR: sorts õli, veidi beebipulbrit ja nii need rekordid sünnivad! 

Eesti Üliõpilaste Seltsi maja Tartus on oma 119 aasta jooksul näinud ohtralt ajaloolisi sündmusi. Sellega sündis Eesti rahvuslik arhitektuur, sealt on mindud in corpore Vabadussõtta, seal sõlmisid vaherahu Soome ja Nõukogude Venemaa, seal on sinimustvalgeid tekleid kandnud presidendid, peaministrid ja lugematul arvul kultuuritegelasi. Laupäeval lisandus sündmuste nimekirja sportlik ajalugu – viis värsket Eesti rekordit!