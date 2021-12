Teist päeva järjest võidutsenud Öberg ületas finišijoone Rootsi lipuga 

„Uskumatu on Rootsi lipuga finišeerida. See on unistuse täitumine! Ma ei oodanud täna võitu, kuigi taastusin eilsest hästi. Olen püsti väga hästi lasknud, tundsin end väga enesekindlalt. Olen uhke, et suutsin rahulikuks jääda. See oli mulle väga üllatav, et väljusin neljandast [ehk viimasest] tiirust liidrina,“ lausus Öberg pärast võistlust IBU Live TV vahendusel.