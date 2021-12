BLOGI JA GALERII | Tartu tegi karikafinaalis vanale vaenlasele Kalev/Cramole tuule alla! 

Võitlust on kõvasti ja mängu on ka kõvasti. Nüüd on Mazursi kord aeg maha võtta, sest Lewis on tabanud lühikese ajaga kaks kolmest. Tartu õnneks mahtus sinna vahele ka Eelmäe kolmene, nii et kodumeeskonna kaotusseis kolm silma 22: 25.