OTSEBLOGI | Kas Tartu suudab karikafinaalis vana vaenlast Kalev/Cramot üllatada? 

Selge on see, et suureks favoriidiks on Kalev/Cramo. Flashscore.com statistikavarasalvede kohaselt pole tartlased suutnud Cramot võita viimases 16 omavahelises mängus ning viimati tegid nad Tallinna superklubile tuule alla 2018. aasta veebruari alguses, kui võitsid liigamängu 75 : 73. Tolles mängus viskas muuseas tartlaste kasuks 14 silma Kristjan Kitsing, kes nüüdseks jõudnud otsaga Kalev/Cramosse.