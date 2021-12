Meeslaskesuusatajaid ähvardab taasiseseisvunud Eesti suurim krahh 

Pekingis saavad meeskonna välja panna riikide edetabeli 20 paremat. Eesti on parasjagu esimesena joone all, kuid häda on selles, et vahe 20. kohta hoidva Jaapaniga aina käriseb. Näiteks viimati Annecys tegid jaapanlased kamba peale nii kõva sprindivõistluse, et hüppasid meist 92 punkti võrra kaugemale. Neil on nüüd koos 2181 ja meil 2011 rahvuste karika punkti.