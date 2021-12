Daniel Zaitsev edukast MMist: mul on hea meel, et sain mõnest tagasilöögist üle 

„Jah, eile oli raske päev,“ arutles Zaitsev esmaspäeval. „Plaan oli finaali saada, kuid see ei õnnestunud - olin pettunud ja vihane! Täna hommikul ärkasin puhanud peaga, läksin basseini ja tunne oli üpris hea. Teadsin, et see on viimane ala, enam polnud midagi kaotada. Mõtlesin, et panen täiega välja kõik, mis mul veel sees on. Hommikul pigistasingi endast maksimumi. Õhtul oli juba raske paremini ujuda.“