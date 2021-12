KAHJU: NHL ei luba mängijaid Pekingi olümpiale 

Põhjuseks on koroonaviiruse juhtumite arvu kasv NHLis. Ametlik otsus tuleb teha ja välja kuulutada 22. detsembril liiga ja hokimängijate ametiühingu koosolekul. Kui enamik mängijaid hääletab olümpial mitteosalemise poolt, siis NHL sportlasi Hiina pealinna ei läheta. Üksikutele mängijatele erandit ei tehta.

Carolina Hurricanesi soomlasest ründaja Teuvo Teräväinen andis sel teemal kodumaa meediale intervjuu, milles avaldas, et NHLi mängijad Pekingi olümpial ei osale. „Meie vestlusringi saabus teade, et asjad on nii. Ma ei tea, kes seal rääkis. Neli aastat hiljem üritame uuesti,” rääkis Teräväinen YLE-le.