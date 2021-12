FIA võttis kaardilugejate nurinat kuulda ja muutis reegleid 

„Kui aus olla, siis kaardilugejana ei meeldi praegu plaanitud istekoha positsioon üldse, sest FIA tegi mõned muutused,“ lausus Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja septembris. „Me võitleme ikka veel selle nimel, et istekohta paremaks muuta, sest hetkel on see nii… Mina ei ole pikk mees, kuid mõne minust pikema jaoks on see tõesti raske. Pärast, ma ei tea, ehk umbes kolme testiringi ei tundnud ma oma jalgu, sest olen nii tihedalt autosse surutud. Nii et kindlasti ei ole see turvaline.“

FIA võttis lõpuks kaardilugejate sarnast nurinat kuulda ja tegi reeglites väikesed parandused. Siiski ei pääse noodivuristajad istuma nii kõrgele kui varem.

Toyota tehniline direktor Tom Fowler tunnistab, et nüüd on siiski kõik osapooled rahul. „Arutelu tulemusena muudeti istme kõrgust. FIA-l polnud uut autot ega kaardilugejaid, mistõttu oli nende lähenemine teoreetiline. See piirang oli probleem ja seda parandati,“ vahendas portaal rallit.fi Fowleri sõnu.

„Mõnel kaardilugejal meeldib istuda praktiliselt põrandal, kuigi nad ei näe sealt midagi. Aga kõik ei taha seda. Reeglid ütlevad nüüd, et sõitja peab istuma 110 meetri kõrgusel põrandast. Varasemaga võrreldes on see üsna suur erinevus,“ jätkas ta.

Tegu pole sugugi ainsa väikese parandusega. Nii kehtestas FIA ka uued piirangud kiiruskatsete varasematele läbimistele, et tiimid info kogumisega ei läheks liiale.

„Viimastel aastatel oli kiiruskatsetele ligipääs piiratud ainult sõitjatel. Võistkonna töötajad võisid radadega tutvuda nii palju kui nad suutsid. Sellega on nüüd kõik. Järgmisel aastal saab meeskond kiiruskatset külastada vaid korra ja ühe autoga,“ lausus Toyota tehniline direktor.