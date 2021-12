Koroonaviiruse poolt põlvili löödud Inglismaa klubid otsustasid jõulupausi vastu 

Otsus on seda üllatavam, et meeskondade treenerite sõnul on praegu mängimine jabur. Näiteks viigistas mitme põhimeheta murule jooksnud Liverpool 2 : 2 Tottenhamiga, millega järel ütles esimese juhendaja Jürgen Klopp, et 26. ja 28. detsembril mängimine pole võimalik. „See on võimatu, meil pole mängijaid. Peame mõtlema, et võime saada ühe või kaks positiivset juhtumit juurde. Me ei saa seda kõike lihtsalt jõuga läbi suruda. 26. ja 28… see pole võimalik. Me eelistaksime mängida, kuid vajame kalendriga abi,” vahendas BBC sakslase sõnu.