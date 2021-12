Extreme E elektriautode sarja võitis Rosberg, Hamilton jäi taas napilt tiitlist ilma 

Extreme E on rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all toimuv võidusõidusari, kus kasutatakse elektrimootoriga maastureid. Avahooajal pidid etapid toimuma Saudi Araabia kõrbes, Gröönimaa jääväljadel, Nepaali mägedes, Brasiilia Amazonase vihmametsades ning Argentinas Ushuaias, mis on maailma lõunapoolseim linn. Suurejoonelistele plaanidele tõmbas kriipsu peale koroonaviirus, sest kolm viimast etappi asendati Senegali, Itaalia ja Suurbritannia võistlustega.