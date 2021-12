VIDEO | Eesti koondislane viskas oma KHLi debüütmängus värava! Kristjan Kombe: „Suurepärane tunne.“ 

Jokeritega sõlmis ta 2022. aasta lõpuni kestva lepingu – peamiselt saab Kombe mänguaega nende Soome esiliigas mängivad duublis Kiekko-Vanttaa, kus tal on 24 matšiga kirjas 1 tabamus ja 15 söödupunkti.

„Mitmed puudujad ei vabanda kaotust, sest ka vastasel oli mängijaid puudu. Mind ärritab, et meil on raskusi väravate löömisega,“ rääkis Jokerite peatreener Lauri Marjamäki intervjuus Discovery +-le. Kolmanda kaotuse järjest teeninud Soome parim klubi hoiab KHLi läänedivisjonis 54 punktiga neljandat kohta, 51 silmaga on nende seljataga teise eestlase Robert Rooba leivaisa Tšerepovetsi Severstal.