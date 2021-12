Eesti parim jalgpallur Sappinen siirdub välismaale mängima! 

25aastane Sappinen lõi tänavu koduses meistriliigas 30 mänguga 20 ning eurosarjades 12 mänguga 11 väravat. Erinevate Poola portaalide väitel on Sappinen läbinud Piasti meditsiinilise ülevaatuse ning allkirjastanud lepingu.

19 vooru järel hoiab Piast Poola kõrgliigas 23 punktiga 12 kohta, mis on satsi jaoks pettumus. Möödunud hooajal oli Gliwice sats kuues, hooaeg enne seda kolmas ning 2019. aasta kevadel pärjati nad riigi meistriks.

Tänavu on meeskond jäänud hätta eelkõige väravate löömisega, sest 19 matšis on võrku sahistatud vaid 26 korral. Eelmisel hooajal tiimi tassinud Jakub Świerczok siirdus suvel Jaapani kõrgliigasse. Tema asemel satsi toodud hispaanlane Alberto Toril on löönud viis ja serblane Nikola Stojiljković ühe värava.