FIA uus president: räägime kogu aeg vormel 1st, aga WRC-sarjas on ainult kaks ja pool autotootjat 

60aastane Sulayem on 14kordne Lähis-Ida autoralli meister ning osalenud WRC-sarja etappidel, mistõttu on ala talle südamelähedane. Siiski pole WRC-sarja seis hea, sest täisprogrammiga osalevad seal vaid Toyota ja Hyundai, lisaks teeb Ford koostööd M-Spordiga.

Sulayem loodab sarja muuta autotootjatele atraktiivseks. „Me ei saa istuda ja öelda, et inimesed tulevad ise meie juurde. Tunnen, et peame koputama tootjate ustele ja muutma meie ala ihaldusväärseks,” vahendab portaal motorsport.com mehe sõnu, milles võib näha etteheidet praegustele rallibossidele.

WRC-sari tegi viimaste kümnendite suurima reeglimuudatuse, kui alates uuest hooajast mõõdavad teid hübriidajamiga Rally1 masinad. Sellega lootis FIA ala juurde meelitada uusi autotootjaid, aga seni pole keegi avalikult vedu võtnud. FIA ​​rallidirektor Yves Mattoni sõnul võtabki see aega. „Võin kinnitada, et mõned tootjad vaatavad eeskirju ja uurivad neid,“ ütles Matton juunis Autospordile. „Nad ei projekteeri autot, aga mõtlevad, kuidas uued masinad nende turundusplaani sobiksid.“

„Küsimus on kuludes. Teate, alguses pidid ralliautod maksma maksimaalselt 100 000 dollarit, aga nüüd on nende hind tõusnud juba 200 000 peale. Jah, võime rääkida inflatsiooni mõjust, kuid hind ei tohi kahekordistuda,“ pahandas ta. „Me peame hoidma hinnad kontrolli all. Sõitsin hiljuti Rally3 masinaga ja see töötab nagu WRC-auto. Kiirus pole päris sama, kuid hind on palju väiksem.“