KOROONA MÖLLAB: NHLis peatati kõik mängud, Euroliigas jääb ära Žalgirise matš 

Nii peab NHL kalendris leidma uue aja 49 mängule. Kuna ajakava muutmine on liigale materiaalne kahju, siis on see piisav klausel, miks nad saavad ja tohivad keelata mängijatel osaleda Pekingi olümpial. Carolina Hurricanesi ründaja Teuvo Teräväinen ütles põhjanaabrite meediale, et tegelikult on otsus juba tehtud ning nad olümpiale ei pääse. Ametlik teade peaks tulema selle nädala jooksul.