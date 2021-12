AMETLIK: M-Sport stardib Monte Carlos nelja masinaga, millest üht roolib Loeb 

Rallit korraldav Automobile Club de Monaco avalikustas kodulehel juba möödunud nädalal, et tootjate maailmameister Toyota Gazoo Racing registreeris etapile neli Yaris Rally1 masinat, mille roolis on Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta. Sealjuures loeb pärast Julien Ingrassia pensionile jäämist Ogier’le nooti Benjamin Veillas.

Saladuseks M-Spordi plaan, siis teisipäeval teatas meeskond, et starti saadetakse neli autot, mida juhivad prantslased Adrien Fourmaux ja Sébastien Loeb, iirlane Craig Breen ja britt Gus Greensmith.

See on kõva edasiminek võrreldes lõppenud hooajaga, kus M-Sport osales enamasti kahe masinaga. Tiimi tegevdirektor Malcolm Wilson tõdes, et see näitab nende usku uude Puma Rally1 autosse. „Ma olen väga uhke, et Adrien sai võimaluse terve hooaja meiega võistelda. M-Spordil on pikk ajalugu noorte sõitjate arendamisel ja Adrien pole erand, 2022. aasta annab talle võimaluse näidata, mida ta tegelikult suudab. Olen kindel, et ta teeb hooaja jooksul muljetavaldavaid esitusi,” rääkis ta pressiteate vahendusel.

„Sebiga olin lepingu sõlmimisele lähedal juba 2005. aastal, kuid kahjuks ei saanud me toona kokkuleppele. Uute 2022. aasta Rally1 reeglitega tutvumisel ja läbirääkimistel Red Bulliga uurisime Loebilt, kas tal on huvi uut autot proovida. Tal oli, ta tegi seda ja nüüd võime ametlikult öelda, et ta liitub meeskonnaga! On fantastiline, et suudame M-Sporti tuua nii eduka piloodi ja ma ei kahtle, et ta on endiselt võimeline tegema fantastilisi tulemusi ja on mentor meie sõitjatele. Selle tehingu elluviimiseks kulus üle 16 aasta, aga lõpuks sai see tehtud,” rõõmustas ta.

Loeb ise tunnistas, et Monte Carlo ralli on talle huvitav väljakutse. „Avastasin põnevusega Puma Rally1 autodes leiduvat uut tehnoloogiat. Minu arvates on see üsna sarnane 2017. aasta autoga, kuid sellele on lisatud hübriidsüsteem. See muudab selle meile pisut keerulisemaks. Autot testides avaldas mulle muljet selle tasakaal ning selle võimsus hübriidiga,” rääkis prantslane, kellele loeb legendi Isabelle Galmiche.