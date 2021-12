JABUR: Tartu jalgpallurid pääsevad kauaoodatud sisehalli napilt enne uue hooaja algust 

Kaks aastat tagasi võeti riigi tasandil vastu otsus, et alustada tuleb jalgpallihallide projektiga, ehk väljaspoole Tallinnat pneumohallide ehitamisega, et ka pealinnast kaugemal toimetavad vutimehed saaks talvisel ajal kvaliteetselt treenida. 2020. aasta riigieelarvesse kirjutati esimesed neli halli sisse ning hiljemalt tänavuse aasta lõpuks pidanuks need valmis olema. Reaalsus on selline, et kui Viljandis ja Haapsalus ongi valmis, siis Tartus ja Raplas kaugeltki mitte. Uus hooaeg pole aga enam mägede taga…