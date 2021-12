VALUS OTSUS: Viljandi Tulevik loobus kohast kõrgliigast 

JK Tuleviku avaldus täismahus:

Otsuse taga on majanduslikud kaalutlused. Viimastel hooaegadel on klubi juhtkond näinud tohutut vaeva, et Premium liigas mänguvõimeline meeskond komplekteerida ning hooaja läbimiseks tarvilik eelarve kokku saada. See on nõudnud kohati ebainimlikke jõupingutusi, erakordset kokkuhoidlikkust ning kaalukaid kompromisse.

Kokkuvõttes on sellega siiani hakkama saadud, ent iga järgnev hooaeg tormiliselt arenevas Premium liigas on toonud kaasa eelmisest suurusjärgu võrra suuremad kulutused. Kui kõigile raskustele lisaks sekkus mängu segadust külvanud ja tänaseni kestev koroonapandeemia, suudeti tohutute jõupingutuste toel selle esimesest ja teisest lainest suuremate kadudeta läbi tulla. Kolmanda laine järel ent rauges ka klubi suuremate sponsorite ramm. Säärases olukorras, ja võttes arvesse tänaseni valitsevat teadmatust eesootava suhtes, muutus raske otsus vältimatuks.

Klubi presidendi Raiko Mutle sõnul ei langetatud seda kergekäeliselt ning ta kinnitas, et kuni viimase hetkeni otsiti palavikuliselt erinevaid võimalusi kõrgliigas jätkamiseks ja eelarve täitimiseks vajalikku tuge väljastpoolt klubi. Paraku on toe leidmine olnud pandeemia tingimustes raskem kui iial varem, lisaks tuli seda tehes joosta võidu ka ajaga, sest eelseisva kõrgliigahooaja litsentseerimisprotsess on juba alanud.

„Otsus on tohutult valus ja raske, sest oleme kõrgliigasse tõusnud ja seal kuus aastat püsinud, sealjuures viimased viis hooaega järjest, ainult ja üksnes meeletu töö ja pingutuse hinnaga nii klubi kontoris kui jalgpalliväljakutel. Võin käe südamele panna ja kinnitada, et nii mina kui kogu meie juhtiv personal, samuti esindusmeeskond ja selle treenerid on tänaseks töötunde lugemata teinud absoluutselt kõik ja andnud endast viimase, et hoida meie meeskond kõrgliigas ja Viljandi tippjalgpalli kaardil,” kõneles Mutle.

„Olukorras, kus sissetulekud langevad drastiliselt, väljaminekud aina kerkivad ja uue hooaja ettevalmistusperioodi alguseni on jäänud vaid paar nädalat, muutus aga iseenda, mängijate, treenerite, kogukonna ja jalgpalliüldsuse ees ausaks jäämine ning klubi eluspüsimiseks vajalik käsipiduri tõmbamine täiesti vältimatuks,” lisas ta. “Mitte mingil tingimusel ei tohi lasta süveneda situatsioonil, mis ohustab meie klubi noormängijaid ja nende peresid, meie kogukonda ja sõna otseses mõttes klubi elus püsimist. Me ei saa olla edaspidi nõus tippspordi ideaalide nimel meie tuleviku arvelt tegutsemisega.”

Mutle toonitas, et klubi kontor on olnud viimastel hooaegadel, eriti aga viimastel kuudel ebainimliku surve all. „Inimesed on töötanud purunemispiiril, et kõrgliiga nõudmistega kaasas käia,” sõnas ta. „Selliselt edasi minnes pole me jätkusuutlikud ning olukord muutuks klubi püsimisele ohtlikuks. Peame astuma sammu tagasi, et jätta ellu meie noorte võimalus unistada ja neid unistusi püüda.”