Andres Sõbra sõbralik soovitus karikafinaalis säranud Rosenthalile: ära kolm aastat joogiklaasi vaata ja mängid Euroopas 

Tema nõrkadest külgedest: ta pole eriti atleetlik poiss, pole kiire, ei hüppa kõrgele – aga sellega saab tööd teha ja see tuleb läbi selliste eneseohverduste. Vahel vaatan, et ta näeb selline mõmmi välja, püksid tõstab kurguauguni, sukkpüksid all – ja kui pole väga sportlik tüüp kas, siis tundub selline tummine rahvaliiga!“

Tõsi on see, et 2019. aasta mai alguses lõpetas Tartu Ülikooli tiim Rosenthaliga lepingu, põhjendades seda pressiteates sellega, et klubil ja mängijal on erinev nägemus „tippsportlaseks kasvamisel“. See oli diplomaatiline sõnastus, kuid näiteks Delfile teadaolevalt olid asjad toona sellised, et klubil sai Rosenthali ebaspordimehelikust käitumisest villand ning korduvad distsipliini rikkumised ei andnud enam võimalust koostöö jätkumiseks.