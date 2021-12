AMETLIK! Rauno Sappinen siirdub mängima Poola kõrgliigasse 

„Olen õnnelik, et üleminek sai teoks ning ootan, et saan hooaja teisel poolel mängida,“ kommenteeris Sappinen ise Piasti kodulehel avaldatud uudise juures. „Minu esimesed muljed on väga positiivsed. Mulle meeldib staadion, see pole küll kõige suurem, kuid on ilus. Ma ei suuda ära oodata, millal kohtun uute meeskonna kaaslastega ja alustame ettevalmistust kevadringiks.“