Kas Tulevik jääb ainsaks loobujaks? Legioni peatreenerist president: „Ütlen ausalt: meil on raske.“

Kolmapäeva hommikul teatas Viljandi JK Tulevik, et loobub kohast Eesti jalgpalli meistriliigas ja jätkab aste madalamal esiliigas, põhjuseks toetajate loobumisel tekkinud väga keeruline majanduslik seis. Samas on võimalik, et Tulevik pole ainus kõrgliigaklubi, kes sellise raske otsusega silmitsi seisab.