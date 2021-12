Venelased on mures: mis on lahti meedia eest põgeneva Bolšunoviga?

Möödunud hooajal suutis murdmaarajal Norra väele vastu saada vaid meie idanaaber Aleksandr Bolšunov. Kuid tänavu on vene suusaässa tulemused nigelad ning inimesed on segaduses – kas sportlase seis on tõepoolest kehv või mängib Šaša konkurentidega kassi-hiire mängu.