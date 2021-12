ALTKÄEMAKS? FIFA lubab kahe aasta tagant toimuvat MMi toetavatele alaliitudele kümneid miljoneid eurosid. Pohlak: „Me toetume väärtustele ja austame traditsioone.“ 

Rahvuskoondiste jalgpalli senine ökosüsteem on murdumas. Euroopa jalgpalliliit (UEFA) teatas, et rahvuste liiga saab aastal 2024 uue kuue, sest suure tõenäosusega liituvad võistlusega kümme Lõuna-Ameerika riiki. Samal ajal surub rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) rahapakkidega läbi iga kahe aasta tagant toimuva MMi ideed, sest sellega kaasnevete lisatuludega peaks kohalike alaliitu taskutesse kukkuma hinnanguliselt 3-4 miljonit eurot. „Olen seda meelt, et käimasolev võimalik jalgpalli ökosüsteemi lõhkumine on just kultuuri- ja väärtuspõhise toimimise loogika nurga alt kriitiline,“ tunnistab Eesti vutiliidu president Aivar Pohlak.