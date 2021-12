AMETLIK: NHLi mängijad ei pääse Pekingi olümpiale. „Raske on vaadata turniiri, kus ei tea ühtegi mängijat.“ 

„Kahjuks ei võimalda muudatused NHLi kalendris meie mängijatel osaleda. Oleme liigas edasi lükanud 50 kohtumist,“ selgitas avalduses NHLi volinik Gary Bettman, et liiga graafik on väga tihe ja olümpiamängude ajal nad ei saa pausi teha. „Meie eesmärk on lõpetada NHLi hooaeg kokkulepitud ajal ja turvaliselt. Seetõttu peame tühistama 6.-22. veebruarini kokkulepitud pausi.“

Samal teemal Jäähoki KOROONA MÖLLAB: NHLis peatati kõik mängud, Euroliigas jääb ära Žalgirise matš NHLi mängijad jäid eemale ka 2018. aasta Pyeongchangi olümpialt. Toona toodi üheks põhjuseks ajavahe. Kuid seejärel leppis NHL mängijatega kokku, et 2022. ja 2026. aasta olümpiatel saavad nad osaleda, kui ei tule just ennenägematuid tagasilööke. Kuna ajakava muutmine on liigale materiaalne kahju, siis on see piisav klausel, miks nad saavad ja tohivad keelata atleetidel Pekingisse sõitmise.

Soome koondise spordidirektor Jere Lehtinen tunnistas, et see on sportlastele kõva hoop. „NHLi mängijate kaasamisest on möödas kaheksa aastat. Mõne NHLi mängija jaoks võib see tähendada, et neil ei tulegi karjääris võimalust olümpial osaleda. See on aga iga mängija unistus,“ lausus endine ründetuus, kes osales viiel olümpial, kuid Soome koondisega medalit ei võitnud.

Põhjanaabrite rahvusmeeskonna peatreener Jukka Jaloneni väitel olid nad selleks otsuseks valmis. „Meil ​​oli alati kaks paralleelset plaani, millest ühe võib nüüdseks unustada. Selles mõttes on tore, et oleme viimasel kahel aastal näinud rahvusmeeskonnas üle 50 potentsiaalse olümpiakoondislase,“ vahendas Iltalehti juhendaja sõnu.

Nii komplekteeritakse rahvusmeeskonnad sarnaselt eelmise olümpiaga peamiselt Euroopas mängivatest hokimängijatest. Leedu ja Venemaa passi omava NHLi legend Darius Kasparaitise meelest on toimuv jama. „Mõned saavad mängida, mõned mitte. Sellest saab aru, kui keegi ei saa osaleda, aga teine ​​asi on, kui osalemine keelatakse. Mängijatel peaks olema valikuvõimalus, sest iga sportlane soovib olümpial osaleda,“ rääkis NHLis ligi tuhat kohtumist pidanud Kasparaitis, kelle auhinnakapis on olümpiamängudelt kuld, hõbe ja pronks.