Tulevik päästis Pärnu, mitte Kalevi. Lindpere: Premium liiga viimane peaks langema esiliigasse 

Et Premium liiga koosseis võib aastal 2022 välja näha teistsugune, kui sportlike tulemustega paika loksunud 10 klubi, oli teada juba varemgi. Tänavu viienda kohaga lõpetanud Tallinna Legioni kohal on rahaprobleemide sünkjad pilved ja täiesti kindel pole veel seegi, et esiliiga võitnud Maardu Linnameeskond oma koha kõrgseltskonnas sisse võtab. Pommuudis, et viimased viis aastat meistriliigas vapralt võidelnud Viljandi Tulevik enda kohast loobub, tabas vutiavalikkust aga ootamatult.