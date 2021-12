Koroonapandeemia kinkis "pensionärile" veel ühe võimaluse NBA-s 

Kuna koroonaviiruse omikrontüvi murrab NBA mängijaid nagu loogu, on liiga pehmendanud reegleid ning klubid saavad hõlpsama vaevaga palgata asendusmehi, et võimalikult vähe kohtumisi lükkuks edasi.

Muide, Celtics avas Johnsonile ukse NBA-sse ka 20 aastat tagasi, kui valis ta draftis kümnendana. Tõsi, nende teed läksid juba mõne kuu pärast lahku ning ülejäänud karjääri veetis Johnson mujal. Läinud ööl püstitas ta Cleveland Cavaliersi vastu uue NBA rekordi selles arvestuses, kui palju aega (19 aastat ja 308 päeva) lahutab kaht mängu sama klubi särgis. Ühtlasi on Johnson praegu NBA-s ainuke mees, kes on madistanud ka Michael Jordani vastu.

Enne eilset mängis Johnson NBA-s viimati 2018. aasta kevadel Houston Rocketsi eest läänekonverentsi finaali seitsmendas mängus. Aasta hiljem osales ta Detroit Pistonsi treeninglaagris, kuid ei pääsenud satsi. Seejärel on ta elanud kodulinnas Little Rockis.

„Ma ei ütleks, et andsin alla, aga mul polnud suuri lootusi,“ kommenteeris Johnson, kes sõlmis Celticsiga kümnepäevase lepingu. „Minu poeg on 14aastane, seega ta hoiab mind jõusaalis. Me töötame ja töötame ja töötame. Ütlen talle pidevalt: „Tee lihtsalt tööd. Isegi, kui sa ei näe, mis saama hakkab, tuleb lihtsalt tööd edasi teha.““

„See on sürreaalne, et rahvas mu nime hüüdis. Võit on muidugi kõige tähtsam, aga lülituda mängu ja olla mingil määral efektiivne – see on lõbus! Minu vanuses tuleb püüda mõnu tunda igast hetkest ja nautida protsessi. Ja seda ma ka teen,“ ütles Johnson.