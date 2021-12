Kalev/Cramo tähtmängija Melson: kriitikutel on lihtne öelda, et meeskond mängib kiretult ja selle peaks laiali lööma 

„Ma ei tea, kust see jutt tuleb. Kui asjad ei lähe hästi ja kaotame kohtumisi, siis on lihtne kõrvalt näpuga näidata: nad mängivad kiretult. Lihtne on öelda, et pool meeskond peaks välja vahetama. Mängijana saan rääkida enda eest – mu kirg pole kuhugi kadunud ja tahan võita. Usun, et kõik tiimis tunnevad sama moodi. Samas saan sellest jutust aru, sest fännidel ja vaatajatel võib selline tunne tekkida. See on osa spordist. Kui võidad, siis kõik kiidavad, kui mitte, siis ollakse kriitilised,“ räägib Kalev/Cramo tagamängija Silas Melson.