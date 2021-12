Tänak on uue hooaja eel optimistlik: oleme astunud mitu suurt sammu edasi 

„Mehed on teinud korralikku tööd auto kallal. Meil on uus ja tugev šassii ning oleme kindlasti astunud mitu suurt sammu edasi. Muidugi tahaksin läbida enne hooaja algust võimalikult palju kilomeetreid, kuid olen autoga sõites näinud, et insenerid ja disainerid on lühikese aja jooksul teinud ära suure töö. Teame, et meil tuleb veel vaeva näha, kuid praegu on auto kahtlemata paljulubav,“ sõnas Tänak WRC koduleheküljel avaldatud intervjuus.