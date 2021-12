KUIDAS PALUN?! Ajaloo parim Ameerika jalgpallur leiutas uue värvi 

Statistika näitab halastamatut tõde: mängujuht Brady on läbi ajaloo kõige edukam sportlane, kes kunagi Ameerika jalgpalli käes hoidnud. Tal on sõrme pista seitse NFLi meistrisõrmust ja viiel korral on ta valitud finaalmängu ehk Super Bowli kõige väärtuslikumaks mängijaks. Brady käes on muuhulgas NFLi ajaloo kõige rohkemate võitude, resultatiivsete söötude, söödumeetrite, visatud ja ka kohale jõudnud söötude rekordid. Tõenäoliselt läheb ta erru ka liiga kõigi aegade enim teeninud sportlasena – kokku on mängujuht palka saanud enam kui 230 miljoni euro eest. Suures plaanis on tegu siiski kopikatega.